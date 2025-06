Lens ‍: un cador européen pense à Neil El Aynaoui

Après une saison en demi-teinte, le RC Lens tente de relancer un cycle pour l’exercice 2025/2026. Les Sang et Or ont enregistré l’arrivée sur le banc de Pierre Sage. Cependant l’ancien technicien de l’OL pourrait voir Neil El Aynaoui quitter le club prochainement.

Le Racing club de Lens continue sa cure d’austérité ces derniers mois en Ligue 1. Après de nombreux départs, le club artésien est rentré dans le rang cette saison en terminant huitième. Après la vente de Kévin Danso du côté de Tottenham pour 25 millions d’euros, les Sang et Or pourraient perdre un autre cadre de l’effectif. L’un de ses leaders techniques est courtisé, Neil El Aynaoui. Selon la presse italienne, trois clubs se sont renseignés sur le jeune marocain de 23 ans. La Juventus fait désormais partie des pistes potentielles pour le Lensois. Pour rappel, Neil El Aynaoui avait raté sa visite médicale l’an passé du côté de Monaco.

Juventus are looking into emerging young talents and Neil El Aynaoui is being taken into consideration.



The 24 year old midfielder seems ready to make the next step from Lens. He’s described as a hard working midfielder, who is good at recovering the ball but can finish in the… pic.twitter.com/pVdWMIQibb