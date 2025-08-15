Pour 25 ME, Lens complique encore la tâche de Pierre Sage

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Avant la confrontation face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 samedi, le Racing Club de Lens va encore s’affaiblir. L’effectif de Pierre Sage devrait bientôt perdre le milieu de terrain Andy Diouf, bien parti pour rejoindre Naples.

Une grosse vente se prépare chez les Sang et Or. Dans les prochains jours, le Racing Club de Lens pourrait bien transférer le Bleuet Andy Diouf (22 ans) à Naples. Plusieurs sources révèlent des négociations en cours entre les deux formations. Ce vendredi, le Napoli a transmis une offre estimée à 20 millions d’euros. Une proposition généreuse et pourtant insuffisante pour le club artésien qui attend entre 23 et 25 millions d’euros. Autant dire que les positions des deux parties ne sont pas très éloignées. Un accord paraît tout à fait envisageable si le champion d'Italie revient à la charge.

Ce serait encore une mauvaise nouvelle pour Pierre Sage qui a déjà perdu gros dans l’entrejeu avec le départ de Neil El Aynaoui à la Roma. Mais ce jeudi en conférence de presse, le coach lensois expliquait sa volonté de compenser les départs avec un collectif fort. « Je pense que l’important sera de jouer en équipe, répondait l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. C’est pour être un peu à contre-pied des profils et des individualités, parce que selon moi, il y a beaucoup de joueurs qui sont compatibles et à même de composer une équipe performante d’un point de vue collectif. »

Le plan de Pierre Sage

« Et à partir du moment où l’équipe sera performante sur le plan collectif, les individus vont progresser. Et donc, en cascade, par récursivité, l’équipe va encore à nouveau progresser. Donc, même si la matière première, telle que vous l’appelez, enfin, c’est moi qui l’appelle comme ça, mais telle que vous orientez votre question, pourrait penser qu’on est diminuée, je pense à l’inverse, que ça nous impose de jouer en équipe et du coup qu’on va être encore plus performants », prédisait Pierre Sage avant de retrouver les Gones samedi.