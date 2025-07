Pierre Sage perd 2 joueurs, Lens vire les gros salaires

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Afin d’alléger sa masse salariale, le Racing Club de Lens va pousser deux milieux de terrain vers la sortie. Salis Abdul Samed et Angelo Fulgini sont absents des plans pour la saison prochaine. Des solutions en moins pour le nouveau coach Pierre Sage.

L’entrejeu du Racing Club de Lens s’affaiblit. Contre sa volonté, le club artésien a dû accepter de transférer Neil El Aynaoui à la Roma pour 25 millions d’euros. Une perte importante pour le nouvel entraîneur Pierre Sage qui devra également composer avec les départs d’autres milieux de terrain. D’après La Voix du Nord, les Sang et Or ont décidé de pousser Salis Abdul Samed (25 ans) et Angelo Fulgini (28 ans) vers la sortie.

Victimes du plan d'Oughourlian

Le Ghanéen, de retour suite à un prêt sans option d’achat à Sunderland, et l’ancien joueur d’Angers n’ont pas convaincu à travers leurs performances. Mais nos confrères soulignent également le poids de leurs salaires respectifs. Le premier touche plus de 75 000 euros par mois, tandis que le deuxième a négocié des revenus mensuels à 110 000 euros. Les deux hommes avaient obtenu ces contrats à une époque où le Racing Club de Lens disposait de moyens supérieurs.

Lens a déjà trouvé le remplaçant d’El Aynaoui https://t.co/cC0aFNtTe1 — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

La situation a changé puisque le propriétaire Joseph Oughourlian souhaite passer la masse salariale de 40 à 27-28 millions d’euros. Pas sûr que Pierre Sage ait vraiment eu son mot à dire sur leurs cas. Quoi qu’il en soit, Salis Abdul Samed, recruté à Clermont pour 2 millions d’euros en 2022, et Angelo Fulgini, arrivé en janvier 2023 en provenance de Mayence pour plus de 7 millions d’euros, devront se trouver une porte de sortie même s’ils s’entraînent pour le moment avec le groupe. Le message leur a bien été transmis puisqu’ils n’ont pas participé au dernier match amical contre le Standard de Liège (2-2) samedi.