Pierre Sage entraîneur de Lens, c’est officiel

Par Claude Dautel

Le RC Lens a officialisé ce lundi soir la nomination de Pierre Sage au poste d'entraîneur jusqu'en 2028. L'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais remplace Will Still, qui a décidé de rejoindre Southampton.

« Le Racing Club de Lens a le plaisir d’annoncer la nomination de Pierre Sage au poste d’entraîneur de l’équipe première. Technicien avisé et méthodique, homme de terrain et passionné de jeu, le tacticien originaire du Jura s’engage en Artois jusqu’en 2028. Discrétion, travail, humilité… Passé en quelques années des terrains amateurs à l’élite du football français, Pierre Sage a construit son parcours à son image. Fin tacticien et formateur reconnu dans l’Hexagone, le Jurassien a occupé différents postes sportifs et structurants qui ont forgé son profil complet », précisent les Sang et Or.

Habemus 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉am. 💨 pic.twitter.com/1q1ZvgySPC — Racing Club de Lens (@RCLens) June 2, 2025

De son côté, Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens se réjouit de la venue de Pierre Sage sur le banc du club nordiste. « L’arrivée de Pierre Sage marque la première pierre du projet sportif que nous souhaitons bâtir pour les années à venir. Je suis très heureux de débuter cette collaboration à ses côtés. Dès le départ, nous avons été convaincus par sa vision du jeu, sa méthodologie de travail et sa capacité à fédérer autour d’un projet clair et ambitieux. Pierre incarne une approche du football fondée sur un management centré sur l’humain, une volonté de proposer un jeu offensif et pragmatique, la maîtrise collective du ballon et une vraie capacité à transmettre son savoir. Les qualités qui le définissent sont pleinement en adéquation avec l’identité du Racing Club de Lens. Je suis convaincu qu’il saura faire grandir le collectif tout en restant fidèle aux valeurs qui font l’âme de notre club. »