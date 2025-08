Pierre Sage enrage à deux semaines de Lens-OL

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Le RC Lens a chuté pour la première fois de l'été ce samedi. Les Lensois ont été battus 2-0 par la Roma à Bollaert. Au-delà du résultat, Pierre Sage n'a pas du tout apprécié l'attitude de ses joueurs.

Premier faux pas pour le RC Lens de Pierre Sage ce samedi. Les Sang et Or ont subi leur première défaite de l'été contre la Roma après un début de préparation estivale idyllique : succès 5-1 contre Dunkerque, 2-1 contre Metz, 3-1 contre Wolverhampton. Devant le public de Bollaert, les Lensois ont été dominés 2-0 par les Romains de Gian Piero Gasperini. Sur le papier, rien de honteux pour Pierre Sage face au 5e du dernier championnat d'Italie. Néanmoins, l'ancien entraîneur de l'OL est apparu très frustré devant les journalistes. Il n'a pas apprécié l'état d'esprit affiché par ses joueurs, poussant le premier coup de gueule de son mandat.

💬 « 𝐷𝑒́𝑐̧𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́ 𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 90 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑙'𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡 𝑑'ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 »#LeDébrief du coach Pierre Sage après #RCLRoma. ⤵️#PrépArtois pic.twitter.com/A9VD4tqKoO — Racing Club de Lens (@RCLens) August 2, 2025

Pierre Sage pique ses joueurs

« Je considère qu'on a le droit de perdre, mais pas le droit de ne pas jouer. Aujourd'hui, pendant 30 minutes, soit un tiers du match, on n'a pas du tout joué. Dans ce sens, on ne peut pas prétendre avoir une ambition et afficher un visage aussi pâle. C'est une surprise, parce qu'on n'avait pas vu ça lors de la préparation. […] Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est qu'on a vraiment bien attaqué la rencontre. Malheureusement, le fait d'avoir encaissé un but a changé complètement notre psychologie. On a laissé l'initiative à l'adversaire, on a reculé plutôt que de le mettre sous pression. […] Je suis déçu de ne pas avoir plu au public. Parce que je pense qu'il mérite ça et qu'on est capable de le faire. Je tiens quand même à tirer mon chapeau aux supporters parce qu'eux, à l'inverse, ils ont joué la totalité du match et avec brio », a t-il lâché amer auprès de L'Equipe notamment.

Un vrai avertissement alors que le programme à venir s'annonce copieux pour le RC Lens. Les Sang et Or recevront Leipzig pour le dernier match de leur préparation avant la première journée de Ligue 1 contre Lyon samedi 16 août prochain. Un vrai choc d'entrée pour les Lensois et un match hautement symbolique pour Pierre Sage, près de 7 mois après son renvoi de l'OL.