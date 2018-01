Officiel : Walid Mesloub signe au RC Lens

Dans : Lens, Mercato.

Absent des plans de Mickaël Landreau à Lorient, Walid Mesloub (32 ans), qui n’a pas joué un seul match cette saison, a été libéré de son contrat. Le milieu relayeur en a profité pour rejoindre le Racing Club de Lens avec qu’il s’est engagé jusqu’en 2020. « Eric Roy (le directeur sportif) m’a contacté pour connaître ma situation, à savoir que j’étais en train de résilier mon contrat, a raconté l’international algérien. On a parlé d’une éventuelle arrivée au Racing pour un projet bien précis. J’ai pris le temps de réfléchir et on a trouvé un accord. Je suis très heureux de signer au RC Lens ! »