Officiel ‍: Robin Risser nouveau gardien de Lens

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Le Racing Club de Lens tient son nouveau gardien. Après le départ de Mathew Ryan et la décision de ne pas miser sur Hervé Koffi, le club artésien a recruté Robin Risser. Le portier de 20 ans, qui sort d'un prêt au Red Star, arrive en provenance de Strasbourg qui récupère 3 millions d'euros sur ce transfert. L'international Espoirs tricolore s'est engagé avec les Sang et Or jusqu'en 2030.