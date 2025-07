Officiel ‍: Matthieu Udol signe au RC Lens

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs jours d'âpres négociations entre Metz et Lens, Matthieu Udol a signé chez les Sang et Or. Le club artésien l'a officialisé sur ses réseaux sociaux ce mardi soir. Le latéral de 29 ans s'engage pour trois ans avec le RC Lens. Les Lensois ont déboursé 5 millions d'euros (bonus compris) pour sa venue. Udol découvrira son deuxième club en France après Metz, son club formateur où il a joué depuis ses débuts professionnels.