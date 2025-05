Officiel ‍: Lens va racheter Bollaert

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Cette fois c’est sûr, le Racing Club de Lens va devenir propriétaire de son stade. Le conseil municipal de la ville s’est réuni ce mercredi et a validé la vente de Bollaert au club artésien. On parle d’une opération à 27 millions d’euros pour Joseph Oughourlian, l’actionnaire des Sang et Or ravi de cette acquisition.

« Ça va donner la maîtrise de notre outil de travail et donc, dans notre plan stratégique, l’idée c’est de développer les revenus non liés aux droits télé, et c’est ce que ça devrait nous permettre de faire, a réagi le patron lensois, dont l’un des objectifs consiste à agrandir la capacité de l’enceinte (38 223 places actuellement). Si on peut trouver les moyens d’agrandir et d’ajouter des places, on le fera. On a des projets. » A guichets fermés lors de ses 67 derniers matchs officiels à domicile, soit depuis février 2022, Lens peut effectivement viser plus grand.