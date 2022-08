Officiel : Alexis Claude-Maurice prêté à Lens

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Barré par la concurrence à Nice, Alexis Claude-Maurice gagne le Nord au mercato. L'ancien lorientais rejoint le RC Lens sous forme de prêt.

Retrouver l'élan perdu. Tel est la tâche d'Alexis Claude-Maurice à Lens. L'ancien lorientais rejoint les Sang et Or pour la saison, sous forme d'un prêt sans option d'achat. A Nice, il avait du mal à se faire du temps de jeu à cause de la concurrence mais surtout des blessures, lesquelles l'ont contraint à ne jouer que dix matches la saison passée. Le milieu offensif vient apporter sa qualité technique à un effectif lensois déjà très intéressant, guidé par un autre ancien des Merlus Franck Haise. Claude-Maurice va tenter d'aider les Lensois à atteindre l'Europe en fin de saison.