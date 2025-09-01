Odsonne Edouard signe à Lens jusqu'en 2028

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

A quelques minutes de la fin du mercato d'été, le RC Lens a confirmé la signature d'Odsonne Édouard, l'attaquant qui était sous contrat avec Crystal Palace, pour trois ans.

« Nous sommes heureux de conclure notre mercato avec l’arrivée d’Odsonne, un talent référencé qui s’est illustré en équipes de France de jeunes, en Scottish Premiership, en Premier League et en Coupe d’Europe. C’est le profil que nous recherchions : un pur avant-centre, capable d’être un point de fixation, de participer au jeu et de se créer des occasions. Son sens du but n’est plus à démontrer, il a fait partie des Français les plus décisifs en 2020 et en 2021. Il a ensuite réalisé trois saisons pleines à plus de 30 matchs de moyenne en Premier League, qui est certainement le championnat le plus exigeant d’Europe. Odsonne a fait preuve d'une grande détermination pour nous rejoindre, nous avons hâte de le voir marquer sous nos couleurs ! », s'est réjoui Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing Club de Lens.