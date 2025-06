Miracle à Lens, 5 millions d'euros tombent du ciel

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Prêté par Lens aux Glasgow Rangers il y a un an et demi, l’attaquant colombien Oscar Cortes va définitivement s’engager avec le club écossais. Une belle opération financière pour les Sang et Or.

Recruté par Lens en provenance du club colombien de Millonarios pour 4,5 millions d’euros en juillet 2023, Oscar Cortes n’a pas vraiment connu la réussite espérée chez les Sang et Or. En l’espace d’un an et demi dans le Nord, l’attaquant colombien de 21 ans n’a marqué que quatre buts, ce qui avait poussé les dirigeants lensois à le prêter aux Glasgow Rangers en janvier 2024. Un an et demi plus tard, son bilan avec le club écossais est famélique. Cette saison, il n’a disputé que 11 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de seulement 290 minutes.

Autant dire que s’ils avaient le choix, les dirigeants de Glasgow ne conserveraient pas le joueur. Sauf que cela ne va pas se passer ainsi, comme nous l’apprend La Voix du Nord. Le média avance que le prêt d’Oscar Cortes comprend une option d’achat que le club écossais ne va pas avoir le choix de lever cet été, d’un montant de 5,25 millions d’euros, avec un contrat jusqu’en 2029 à la clé. « Une mauvaise nouvelle pour les Écossais, qui ne l’ont pas beaucoup vu, une bonne pour le Racing » soulignent nos confrères du quotidien local, qui confirme que s’ils avaient pu, les dirigeants des Glasgow auraient aimé rompre l’accord conclu avec Lens il y a un an et demi, renvoyant en France un joueur trop souvent blessé pour s’épanouir et exploser au plus haut niveau.

Mais évidemment, hors de question pour Lens de revoir les conditions de l’accord négocié par le passé. C’est donc un chèque totalement inespéré de plus de 5 millions d’euros qui va tomber dans les caisses du club de Joseph Oughourlian dans les jours à venir. Une excellente nouvelle en cette période de mercato et alors que chaque centime compte pour les clubs français.