Mercato ‍: Barré par Lopes, Lafont rebondit en Ligue 1

Prévu dans le groupe de reprise du FC Nantes ce lundi, Alban Lafont pourrait bien ne jamais rejouer sous le maillot des Canaris. Car si la hiérarchie des gardiens peut changer avec l’arrivée de Luis Castro à la place d’Antoine Kombouaré, l’international français semble sur le départ, sachant qu’Anthony Lopes part quand même comme titulaire. Envoyé en réserve en deuxième partie de saison dernière, le gardien de 26 ans recherche activement un nouveau projet pendant ce mercato estival. Et celui-ci pourrait bien se trouver en France. Puisque selon les informations de Luca Bendoni, Lens s’intéresse au portier nantais.

RC Lens are eyeing a potential move for Nantes GK Alban Lafont. He is a name high on Lens list. 🇫🇷 #RCLens pic.twitter.com/YiatxRSvTP