Lens ‍: Will Still déconnecte les réseaux sociaux

Par Claude Dautel

Les clubs de football se servent des réseaux sociaux pour communiquer, mais du côté de Lens, l'entraîneur des Sang et Or admet ne plus vouloir traîner dessus, estimant que le négatif l'a emporté sur le côté social. Et Will Still le regrette.

Facebook, Instagram, X, TikTok, la Ligue 1 s'est installée sur les réseaux sociaux, mais les supporters aussi, et parfois la cohabitation est délicate. Si certains fans de foot sont malicieux, d'autres sont d'une violence inouïe à l'encontre des joueurs et des entraîneurs, lesquels doivent gérer cela, mais également faire comprendre à leurs proches que tout cela ne mérite pas de se prendre la tête. Will Still, coach du RC Lens, a déjà été la cible de messages de gens rageux, même le technicien de 32 ans n'est pas scotché sur son téléphone mobile, on lui rapporte de temps en temps des commentaires haineux et cela le chagrine, sans toutefois l'inciter à la déprime.

Mais il admet que du côté de sa famille cela peut faire mal, alors que souvent les messages sont laissés par des gens qui dans la vraie vie n'oseraient pas lui parler ainsi. Une attitude qui le désole, mais dont il reconnaît qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à part tenter de se tenir le plus possible à l'écart de ces réseaux.

Will Still n'est pas fan de X, Facebook, Instagram et TikTok

Dans des propos relayés par le site spécialisé Lensois.com, l'entraîneur du RC Lens explique la manière dont il perçoit les réseaux sociaux. « Les réseaux sociaux, c’est triste, c’est vrai, je trouve ça triste. Parce que je ne pense pas que ce que les gens disent ou écrivent sur ces réseaux, ils te le diraient en face. Je pense que si je sortais de La Gaillette maintenant qu’il y avait 10 mecs, ils voudraient tous me dire bonjour et on serait polis les uns envers les autres. Et on ferait sans doute une photo où on discuterait tranquillement. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie sociale et le monde dans lequel on vit pour l’instant. C’est là, c’est gratuit, tu peux dire ce que tu veux, concède Will Still, qui se désole que les rageux ne se rendent pas compte de l’effet que ces messages ont sur l’entourage des joueurs et du staff. Pour moi, c'est ça le plus dur, c’est protéger ta famille. Surtout ma femme qui a le temps d’aller sur les réseaux pour l’instant, parce qu’elle ne peut rien faire d’autre. C’est triste, c’est triste, mais ça fait partie du monde actuel. »