Lens ‍: Visite médicale ce samedi pour El Aynaoui à Rome

Dans : Lens.

Par Nathan Hanini

Après des longues négociations, l’AS Roma tient sa première recrue de cet été. Le club de la capitale italienne s’est mis d’accord avec le RC Lens pour le transfert de Neil El Aynaoui. Le joueur passe sa visite médicale ce samedi.

C’est quasiment fait pour la venue de Neil El Aynaoui du côté de la Roma. Le joueur du Racing Club de Lens s’apprête à s’engager en Italie. Le joueur de 22 ans va parapher un contrat de cinq ans pour un salaire d’environ 1,5 million d’euros par an. Après deux saisons du côté du Nord de la France, l’ancien joueur de l’AS Nancy Lorraine va passer sa visite médicale ce samedi du côté de la capitale italienne. Une visite médicale qui lui avait fait défaut l’an passé au moment de signer à l’AS Monaco. Après être revenu à Lens pour soigner sa blessure au genou, le milieu de terrain a disputé 24 matchs dans l’élite du football français pour huit buts et une passe décisive.

Neil El Aynaoui s’engage pour 25 millions d’euros

Gazzetta : Neil El Aynaoui arrive ce samedi à Rome pour passer sa visite médicale. La #Roma et Lens ont trouvé un accord pour 23M+2M de bonus, contrat de 5 ans et salaire d’environ 1,5M 🔜 pic.twitter.com/cpRoRiqAHs — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 19, 2025

Des performances qui ont convaincu les dirigeants romains de passer le cap et de recruter le natif de Nancy. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport confirme la signature du joueur après sa visite médicale le jour même. Le montant du transfert est estimé à 23 millions d’euros plus deux millions d’euros de bonus pour le RC Lens. Les Artésiens ont tenté de conserver le joueur, mais l’offre de la Roma a fini par répondre aux attentes des dirigeants Sang et Or. Neil El Aynaoui va désormais découvrir le championnat italien et va tenter de passer un cap au sein de la Roma. Le club de la capitale italienne a terminé cinquième de Serie A l’an dernier et disputera la Coupe d’Europe la saison prochaine.