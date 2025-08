Lens veut relancer un attaquant à la rue

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Malgré sa réussite offensive pendant les matchs de préparation, le Racing Club de Lens veut renforcer sa ligne d’attaque. Les Sang et Or sont à la recherche d’un nouvel attaquant et pensent à relancer le Strasbourgeois Sékou Mara, en grande difficulté ces dernières années.

Le Racing Club de Lens va s’offrir un gros test dans sa préparation. Ce samedi à 18 heures, les hommes de Pierre Sage défieront la Roma à Bollaert. L’intensité de la compétition officielle ne sera pas forcément au rendez-vous. Mais les Giallorossi mettront sûrement en lumière les failles des Sang et Or. Ce sera notamment l’occasion de vérifier si les Lensois conservent la réussite offensive constatée lors des précédents matchs amicaux. Cet été, le club artésien a quand même perdu quelques atouts.

Lens doute de son attaque

Sans parler du milieu de terrain Neil El Aynaoui, le meilleur buteur de l’équipe la saison dernière avec 8 buts qui a été transféré à la Roma, M’Bala Nzola, non conservé suite à son prêt en provenance de la Fiorentina, et Goduine Koyalipou, prêté à Levante, ne sont plus disponibles. Morgan Guilavogui, Wesley Said, Martin Satriano et le jeune Rayan Fofana suffiront-ils pour couvrir le poste d’avant-centre ? Manifestement, le Racing Club de Lens en doute. Le club de Joseph Oughourlian s’est lancé à la recherche d’un nouvel attaquant. Les dirigeants lensois cherchent un profil différent de ceux déjà présents dans l’effectif de Pierre Sage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sékou Mara (@s.mara9)

Selon La Voix du Nord, le huitième de Ligue 1 s’intéresse au Suédois Jusef Erabi (22 ans, Hammarby) et à Sékou Mara. La piste menant au Strasbourgeois a de quoi surprendre. On ne peut pas dire que l’attaquant de 23 ans traverse la meilleure période de sa jeune carrière. Barré par Emanuel Emegha, le Bleuet n’a inscrit que 3 buts la saison dernière toutes compétitions confondues. Son compteur atteint seulement 11 réalisations si l’on prend en compte ses trois derniers exercices, dont deux sous le maillot de Sunderland. Lens devrait donc privilégier un simple prêt.