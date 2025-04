Lens va signer le vrai contrat du siècle

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le Racing Club de Lens est un club immensément populaire en France, et ses supporters ne lésinent pas à la dépense lorsqu'il s'agit de représenter leur équipe. Adidas l'a compris et va frapper fort.

Sous contrat avec Puma depuis quatre ans, le RC Lens s'apprête à vivre une révolution l'été prochain. FootMercato confirme les informations de Footyheadlines, à savoir que l'équipementier, dont le contrat arrive à échéance avec les Sang et Or, va devoir céder la place à son concurrent allemand, Adidas. La marque aux trois bandes s'apprête en effet à fournir les maillots des Sang et Or et pour parvenir à rafler ce contrat, elle aurait fait une offre financière qui serait « historique » révèle Santi Aouna, lequel ne donne toutefois pas le montant de ce deal hautement rémunérateur pour le club nordiste. Cependant, avec Adidas, le RC Lens sera dans le top 5 des clubs de Ligue 1, ce qui s'explique aisément puisque les Lensois ne ratent jamais une occasion d'acheter des maillots aux couleurs des Sang et Or.

Lens va battre des records des ventes de maillots cet été

Will Still tout proche de lâcher le RC Lens ? https://t.co/bSQojpTJ82 pic.twitter.com/TmuCpsuyNT — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2025

En 2024, les ventes des maillots du PSG, de l'OM, de l'OL et du RC Lens représentaient 78% des ventes pour la Ligue 1. A l'heure où les droits TV risquent de tendre provisoirement vers zéro euro, Joseph Oughourlian s'assure au moins une grosse entrée financière grâce à ce changement d'équipementier, en espérant qu'Adidas, qui a déjà été sous contrat avec le RC Lens dans le passé, ne fasse pas n'importe quoi en matière de design. Le peuple lensois sera très attentif à cette petite révolution qui va évidemment entraîner des ventes records de maillots une fois ce changement officialisé.