Lens snobe Maupay et pioche à l'ASSE

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre cet été, Lens a coché le nom de Neal Maupay. Mais à la demande de Pierre Sage, le club nordiste pourrait finalement faire un effort financier pour s’offrir Lucas Stassin.

Malgré une pluie de départs au mercato hivernal, le RC Lens a réalisé une saison correcte en 2024-2025 sous la houlette de Will Still. Les Sang et Or ont terminé 8es de Ligue 1, un classement honorable qui aurait toutefois pu être amélioré avec un pur avant-centre dans l’effectif. Nouvel entraîneur du Racing, Pierre Sage a vite identifié le problème, suppliant ses dirigeants de lui amener un véritable numéro neuf lors de ce mercato estival.

En négociations avec l’OM pour un possible transfert de Facundo Medina, le RC Lens a tâté le terrain pour récupérer en contrepartie Neal Maupay. Titulaire en début de saison, l’ex-attaquant de Brighton a perdu sa place aux yeux de Roberto De Zerbi. Mais selon Daily Mercato, une autre piste est actuellement étudiée par le board lensois. Elle mène à Lucas Stassin, auteur de 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 avec Saint-Etienne la saison dernière. La piste est bien plus onéreuse que celle menant à Neal Maupay, mais elle pourrait définitivement régler le problème d’avant-centre du RC Lens, tant le buteur belge de 21 ans a prouvé dans une équipe stéphanoise en difficulté qu’il avait le niveau pour cartonner en Ligue 1.

Lens prêt à un gros effort pour Stassin ?

La question est maintenant de savoir si le dossier est réalisable sur le plan financier car l’ASSE ne veut pas entendre parler d’un départ pour moins de 20 millions d’euros. Les Verts estiment être en position de force dans ce dossier, car même s’ils ont été relégués en Ligue 2 et que Lucas Stassin est plutôt chaud pour partir, les dirigeants stéphanois ne sont pas dans le besoin financièrement et peuvent se permettre de patienter et s’il le faut de refuser les offres jugées trop basses. Lens va donc devoir cravacher pour offrir à Pierre Sage sa priorité absolue en attaque.