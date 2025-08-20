Lens s'offre Mamadou Sangaré (off)

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le RC Lens a officialisé la signature de Mamadou Sangaré, milieu de terrain de 23 ans qui s’est engagé pour 5 millions d’euros en faveur du Rapid Vienne.

« De la percussion dans l’entrejeu ! Milieu talentueux, révélé la saison dernière sous les couleurs du Rapid Vienne dans l’élite autrichienne, Mamadou Sangaré (23 ans) s’engage avec le Racing pour les cinq prochaines saisons. Inlassable récupérateur, celui qui compte 17 apparitions sur la scène européenne et 6 sélections avec le Mali portera le numéro 8 en Sang et Or. Né à Bamako en 2002, Mamadou Sangaré entame sa formation au Yeelen Olympique, l’un des clubs de la capitale malienne. Surnommé « Gaucher » par ses proches et ses partenaires, ce milieu tout-terrain - efficace à la récupération et percutant en transition – suscite déjà l’intérêt de formations européennes. Repéré par le Red Bull Salzburg, club phare du championnat autrichien et écurie réputée dans le recrutement de talents internationaux, il pose ses valises en Autriche en 2020 » a détaillé le club Sang et Or sur son site internet.