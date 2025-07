Lens ‍: Pierre Sage se sépare d’un flop à 5 ME

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le visage du RC Lens devrait considérablement changer sous la houlette de Pierre Sage, qui n’hésite pas à faire le tri dans son effectif et à se séparer de joueurs recrutés un an plus tôt par Will Still.

Acheté par Lens il y a seulement un an en provenance de Burnley pour 5 millions d’euros, Anass Zaroury fait partie des joueurs sur lesquels Pierre Sage ne compte pas s’appuyer la saison prochaine. Les Sang et Or avaient pourtant misé beaucoup d’espoir sur l’international marocain (4 sélections) de 24 ans, mais selon les informations de L’Equipe, son départ de Lens est de plus en plus probable. Zaroury comptait pourtant sur l’arrivée au club de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais pour prendre du galon et se voir confier un rôle plus important que la saison dernière. C’est raté puisque le quotidien national confie que l’ancien joueur de Burnley n’a pas du tout convaincu le staff de Pierre Sage en ce début de préparation.

Norwich City, Coventry City, Panathinaikos and Espanyol are keeping an eye on Anass Zaroury’s future at Lens, which appears uncertain.



[@lequipe] #NCFC pic.twitter.com/1HjzHvVYs9 — Norwich City Updates (@norwich_updates) July 28, 2025

Un départ est donc dans les tuyaux d’autant que Zaroury conserve une belle cote en Championship où Coventry et Norwich s’intéressent à lui. Le Panathinaïkos et l’Espanyol Barcelone ont également un oeil sur la situation du milieu offensif lensois, sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2028. Malgré une première saison décevante et une volonté assumée de s’en séparer, Lens ne bradera pas son joueur et souhaite au minimum retrouver sa mise, voire un peu plus. L’Equipe avance un prix avoisinant les 8 millions d’euros pour Zaroury qui, malgré l’envie de son club de s’en séparer, n’a pas été mis à l’écart. En effet, le milieu offensif marocain fait bien partie du groupe lensois pour le stage en Angleterre qui a démarré ce lundi. L'occasion peut-être pour lui de faire changer Pierre Sage d'avis, même si ses chances de rester à Lens se sont considérablement réduites ces dernières semaines.