Lens ‍: Pierre Sage est désolé pour l’OL

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Relégué en Ligue 2 en attendant le résultat de son appel, l’OL a aussi de fortes chances d’être privé de coupe d’Europe la saison prochaine. Ce qui pourrait indirectement profiter à Lens.

L’avenir de l’Olympique Lyonnais est très incertain. En France d’abord, dans l’attente du résultat de l’appel après la relégation en Ligue 2 prononcée mardi par la DNCG. Mais en Europe aussi, puisque les Gones pourraient être privés par l’UEFA de disputer l’Europa League la saison prochaine. Une potentielle interdiction qui ferait alors les affaires de Strasbourg, qui récupèrerait la place en Europa League et de Lens, non-européen pour la saison 2025-2026, qui serait alors reversé en Conférence League. Nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage pourrait donc profiter des malheurs de son ancien club.

OL : Textor viré, ARES doit reprendre la main https://t.co/2ZKVNuldqB — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

Même si, contacté par le journal L’Equipe, le club nordiste a fait savoir qu’il ne se réjouissait pas des malheurs de l’Olympique Lyonnais et qu’il ne se projetait pas encore sur une possible qualification européenne. Lens « ne pense absolument pas à ce stade à une qualification européenne » explique le club au quotidien national. « Le classement sportif de la saison dernière est entériné, le temps administratif de l'intersaison débute juste » poursuit le club Sang et Or, qui va sagement attendre de voir si l’appel de l’OL aboutira et si l’interdiction de disputer l’Europa League sera confirmée par l’UEFA, avant de tirer des plans sur la comète. Même si Lens espère une réponse rapide puisqu’une qualification européenne pourrait avoir des conséquences -positives- sur le mercato à venir.