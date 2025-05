Lens ‍: Medina fait rêver l'Europe, l'OM tremble

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Auteur d'une nouvelle très bonne saison avec le RC Lens, Facundo Medina attise logiquement les convoitises. Un temps envoyé à l'Olympique de Marseille, il est aussi et surtout sur les tablettes de clubs encore plus prestigieux.

Il ne fait presque plus aucun doute que Facundo Medina vit sa dernière saison sous les couleurs du RC Lens. Arrivé dans l'Artois en juillet 2020 pour seulement 3,5 millions d'euros en provenance du CA Talleres en Argentine, le défenseur central gaucher a explosé sous la houlette de Franck Haise. Aujourd'hui évalué à plus de 25 millions d'euros par Transfermarkt, il ne devrait pas partir pour une somme inférieure lors du prochain mercato estival. Son départ est à la fois un besoin vital pour les finances des Sang et Or qui font face à la crise des droits TV qui frappe violemment le football français, mais aussi une demande personnelle. S'il n'a pas exprimé publiquement ses envies de départ, il a sans aucun doute l'esprit déjà un peu ailleurs. L'Olympique de Marseille rêve de le recruter, mais d'autres cadors européens sont aussi dans la course.

Facundo Medina fait rêver l'Europe de l'Ouest

Lens gifle les courtisans de Medina https://t.co/WC8qRiBTHT — Foot01.com (@Foot01_com) May 1, 2025

Gaucher, polyvalent, doté de qualités physiques et techniques importantes… Facundo Medina a tout pour plaire. Dernièrement, de nombreuses rumeurs l'envoyant à l'OM ont fait grand bruit. Mais son prix est un frein pour le club phocéen. Pour d'autres, en tout cas, ce ne le sera pas. Selon les informations d'Ekrem Konur, des clubs européens de premier plan sont à l'affût. Le journaliste turc parle du Bayer Leverkusen, de Crystal Palace, d'Aston Villa, de Newcastle et de l'AS Roma. Autant de gros clubs européens qui espèrent pouvoir bénéficier de ses grandes qualités la saison prochaine.

Malgré tout, l'Olympique de Marseille aura quand même un argument en sa faveur : la Ligue des champions. Si le club phocéen la dispute, il saura sûrement mieux se vendre auprès du joueur que des clubs qui ne la joueront pas. Quant au RC Lens, cette grande concurrence sur le dossier lui assure une belle rentrée d'argent dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, le dossier Facundo Medina fera beaucoup de bruit cet été.