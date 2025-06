Lens ‍: Le remplaçant de Medina arrive pour 3 ME

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Attaqué par l'OM pour Facundo Medina, le RC Lens doit s'activer pour renforcer son secteur défensif. Les recruteurs lensois ont un défenseur central dans le viseur avec le Colombien Carlos Teran. Un transfert ne coûtera pas cher.

Il est temps pour le RC Lens d'offrir une belle équipe à Pierre Sage. L'ancien entraîneur de l'OL est arrivé au sein d'un club qui a beaucoup vendu l'hiver dernier et qui doit encore dire au revoir à des cadres. Après Frankowski, Samba, Khusanov et Danso, Facundo Medina devrait bientôt s'en aller. Marseille s'est donné jusqu'à la fin du mois pour recruter le défenseur central argentin. Avec la fin du prêt de Juma Bah, désormais à Nice, les Sang et Or manquent cruellement de défenseurs centraux solides pour la prochaine saison.

Lens fonce sur Carlos Teran

Heureusement, le directeur sportif Jean-Louis Leca travaille activement pour dénicher un nouveau joueur. Ses efforts sont en train de payer selon Foot Mercato. En effet, Lens s'est rapproché du défenseur colombien Carlos Teran. Le joueur de 24 ans évolue au Chicago Fire en MLS depuis 2020. Grand, costaud, solide dans les duels, il s'inscrit dans la lignée d'un Danso par exemple.

🚨#rclens 🔴🟡



🎯devant la gourmandise de certains clubs, le RC Lens a réactivé une ancienne cible défensive, Carlos Teran 🇨🇴



💰un accord est proche d’être trouvé avec les Chicago Fire pour un transfert avoisinant les 3 M€https://t.co/4IrjOgYhx2



w @Santi_J_FM pic.twitter.com/wf9dz7vB11 — Sébastien Denis (@sebnonda) June 28, 2025

Le transfert est en bonne voie puisque le média précise qu'un accord financier va être trouvé entre Lens et Chicago. Le prix de l'opération est raisonnable avec seulement 3 millions d'euros à débourser. Une somme intéressante quand on sait que Facundo Medina va partir contre une forte somme cet été. L'OM espère que l'achat de Carlos Teran va inciter Lens à être plus souple sur la vente de son Argentin avec un prix plus proche des 20 millions que des 25 millions d'euros exigés par les Artésiens.