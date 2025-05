Lens ‍: La Juve débarque, Will Still va encore pleurer

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Déjà privé de plusieurs cadres cet hiver, Will Still pourrait perdre un pilier supplémentaire lors du prochain mercato. L’entraîneur du Racing Club de Lens fait le forcing pour prolonger le contrat de Neil El Aynaoui, convoité par la Juventus Turin.

L’AS Monaco est passée à côté d’une bonne pioche. L’été dernier, le club de la Principauté pensait recruter Neil El Aynaoui, jusqu’au problème détecté pendant sa visite médicale. Sans doute une déception pour le milieu de terrain, mais certainement pas pour Will Still. Cette saison, l’entraîneur du Racing Club de Lens considère le Franco-Marocain comme un élément indispensable. Le coach des Sang et Or va même jusqu’à militer publiquement pour la prolongation de son joueur sous contrat jusqu’en 2027.

Will Still veut prolonger El Aynaoui

« Les arguments en tant que coach, je pense que je les ai donnés cette saison. Quand Neil est revenu de blessure et qu’il était prêt à 100 %, il a presque tout joué, s’il était disponible, a rappelé Will Still en conférence de presse. Tu as envie de créer quelque chose autour de lui parce qu’il est encore jeune. Il a encore un tas de choses à faire ici. Je pense qu’il a un rôle de cadre et de leader en équipe qu'il commence à s’approprier aussi. Il faut juste rester simple et honnête vis-à-vis de lui, lui offrir ce qu’il y a à lui offrir. Mais vu la qualité qu’il a et ce qu’il représente aussi chez nos supporters, on serait bête de ne pas vouloir construire avec lui. »

Reste à savoir quelle sera la décision du principal intéressé. Alors que ses dirigeants lui proposent de rempiler pour deux saisons supplémentaires, le milieu de 23 ans se retrouve dans le viseur de la Juventus Turin. L’insider Mohamed Toubache-Ter affirme que la Vielle Dame s’intéresse vivement à Neil El Aynaoui. En cas d’offre concrète de la part des Bianconeri, l’ancien joueur de Nancy ne restera sûrement pas indifférent.