Lens ‍: L'Inter s'offre Andy Diouf (off)

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, l’Inter Milan a annoncé la signature d’Andy Diouf. L’international français débarque en provenance du RC Lens pour une somme avoisinant 20 millions d’euros.

« Diouf est un milieu de terrain physique et dynamique, capable de porter le ballon et de dribbler. C'est un joueur moderne capable de couvrir différents secteurs du terrain. 27e joueur français de l'histoire de l'Inter , Andy a également joué dans toutes les équipes de jeunes de France, remportant la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024 , un tournoi où il a disputé deux matchs, contre la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Aujourd'hui, à 22 ans, le rêve d'Andy prend un autre chapitre passionnant : un chapitre sous les couleurs des Nerazzurri » écrit le club milanais sur son site internet. Il s’agit de la 2e recrue made in Ligue 1 de l’Inter cet été après Luis Henrique, acheté à l’OM pour 25 millions d’euros.