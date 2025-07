Lens ‍: El Aynaoui dit oui à la Roma ‍!

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Le milieu du RC Lens Neil El Aynaoui est très convoité au mercato estival. C'est notamment le cas de l'AS Roma. Le club italien a les faveurs du joueur qui a déjà accepté de le rejoindre.

Même si Lens a perdu Frankowski, Samba, Danso, Khusanov et Medina ces derniers mois, il lui reste des valeurs marchandes fortes au sein de son effectif. Neil El Aynaoui en fait partie. Le jeune milieu de terrain marocain a réalisé une dernière saison de toute beauté avec 8 buts inscrits en Ligue 1. Un bilan de qualité chez le 8e du championnat alors qu'il restait sur un transfert avorté à Monaco pour un problème au genou l'été dernier. Un an plus tard, El Aynaoui bénéficiera de son bon de sortie et il ne manque pas de prétendants en Europe.

El Aynaoui succombe à la Roma

Le joueur de 24 ans a la cote chez plusieurs formations anglaises, à la Juventus et à la Roma. Les Romains sont les plus entreprenants et surtout les mieux placés. Selon les informations de Foot Mercato, leurs efforts auprès de Neil El Aynaoui paient. Ils ont obtenu l'accord du joueur marocain pour un transfert cet été. Un contrat de 5 ans l'attend dans la Ville éternelle. Néanmoins, la formation dirigée par Gian Piero Gasperini devra aussi convaincre le RC Lens.

🚨 Info : Neil El Aynaoui 🇲🇦



La Roma avance dans le dossier du milieu lensois. Un accord a été trouvé avec le joueur qui a choisi le projet sportif du club italien.



Reste désormais à tomber d’accord avec le RC Lens. Les négociations sont compliquées. https://t.co/0p2b0h1LyX — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) July 11, 2025

Cela sera moins évident puisque les Sang et Or réclament 20 millions d'euros minimum pour le milieu. Une somme pas encore lâchée par la Roma à ce stade. Il le faudra pourtant car Lens est plus exigeant que jamais au mercato. L'OM peut en témoigner avec le dossier Facundo Medina qui a mis plusieurs semaines à aboutir. Marseille a du consentir à un prêt payant avec option d'achat obligatoire de 18 millions d'euros pour s'offrir le défenseur argentin. La Roma n'a réalisé que la moitié du chemin pour Neil El Aynaoui...