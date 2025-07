Lens doit recruter, Pierre Sage veut du lourd

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Lens réalise une préparation studieuse avec deux matchs nuls et trois victoires, de quoi donner le sourire à Pierre Sage, qui ne s’en contente pas et qui espère que les Sang et Or vont encore recruter.

Vainqueur de Wolverhampton mercredi soir (1-3), le RC Lens continue son excellente préparation sous les ordres de son nouvel entraîneur Pierre Sage. L’été des Sang et Or est studieux, et laisse optimiste dans l’optique de la saison prochaine malgré une refonte importante de l’effectif. El Aynaoui, Cortes, Medina, Koyalipou ou encore Koffi sont partis tandis que Baidoo, Agbonifo, Satriano, ainsi que Udol et Risser sont arrivés. Un mercato très actif que Pierre Sage souhaite poursuivre durant le mois d’août.

Amical : Lens dompte les Wolves en Angleterre https://t.co/WdENMGmRfG — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

A l’issue de la victoire face aux Wolves, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a lancé plusieurs messages à sa direction. En déclarant publiquement qu’il voulait encore des recrues d’abord. Mais en expliquant aussi que si de nouveaux joueurs devaient arriver, ils devaient absolument apporter une plus-value immédiate à l’équipe et non faire de l’ombre aux jeunes du club. Autrement dit, Lens doit recruter du lourd ou rien d’ici la fin du mercato estival.

Pierre Sage lance un message à ses dirigeants

« C’est nécessaire de se renforcer dans certains secteurs de jeu, de doubler certains postes, précise le coach artésien. Mais dans tous les cas, on sera raisonnable. Et comme je l’ai dit à ma direction, si c’est pour prendre des joueurs qu’on a déjà ou pour faire en sorte qu’on mette, dans les pattes d’un jeune ou dans la trajectoire d’un jeune, un joueur qui ne va pas nous amener grand-chose dans le long terme, autant faire confiance aux jeunes dans la durée » a lancé l’entraîneur du RC Lens, dont le club a pour l’instant une balance positive de 33 millions d’euros sur le marché des transferts. De quoi s’offrir une ou deux recrues supplémentaires d’ici la fin de l’été afin de contenter pleinement Pierre Sage, dont l’acclimatation à Lens est en tout cas parfaite jusqu’à présent.