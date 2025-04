Lens ‍: « ‍C’est fini ‍», Will Still n’en peut plus de Franck Haise

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Victime du mercato hivernal, Will Still se retrouve aux commandes d’une équipe affaiblie par des départs importants. L’entraîneur du Racing Club de Lens a hâte d’entamer une nouvelle ère afin de tourner définitivement la page de son prédécesseur Franck Haise.

Battu à domicile par le Stade de Reims (0-2) vendredi dernier, le Racing Club de Lens a dit adieu à l’Europe. Les Sang et Or sont désormais distancés par le wagon européen en Ligue 1, soit la conséquence inévitable de leur dernier mercato. Cet hiver, le club artésien s’était séparé des cadres Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski pour des raisons financières. De quoi affaiblir l’effectif de Will Still à qui l’on reproche pourtant des résultats insuffisants.

Will Still s'agace

« Pour revenir au début, à quand je signe ici, il y a un effectif qui est complet et hyper compétitif. En cours de route, ça change, s’est défendu l’entraîneur lensois en conférence de presse. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais ça a été tout un truc de remplacer Franck Haise, de venir dans un club qui a connu des choses magnifiques. J'aurais aimé les poursuivre, être plus compétitif que ce qu'on a été. Mais il y a une réalité aussi. Et ce n'est pas toujours facile d'entendre "oui mais avant c'était mieux, avant on faisait ça"... Je sais. Mais avant, il n'y a plus, c'est fini. » Quant à l’après, le Belge attend beaucoup du mercato à venir.

Lens fait des promesses, ça va frapper fort au mercato https://t.co/g5Of4Dlktf pic.twitter.com/mSqx3s3ulq — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2025

« Cet été, on a l'occasion de repartir sur un cycle nouveau et de poser des bases qui doivent permettre au club d'être compétitif sur les deux, trois ou quatre années à venir. Il y a un chantier important, des décisions à prendre qui vont être importantes. Il faut que tout le monde soit aligné, que tout le monde soit clair sur ce qui va se faire. Et je pense qu'il faut être le plus transparent possible avec tout le monde. Tant que ça se fait correctement, il n'y a pas trop de souci à avoir. Ça nous facilitera la vie parce qu'on pourra travailler plus sereinement et de façon plus transparente », a annoncé Will Still, probablement rassuré par ses dirigeants.