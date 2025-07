Lens ‍: Burnley lui met la pression, Diouf envoie tout valser

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, un accord total était proche d’être trouvé entre Lens, Burnley et Andy Diouf pour le transfert de l’international espoirs français. Un deal désormais compromis selon L’Equipe.

Après avoir conclu la vente de Facundo Medina à l’Olympique de Marseille, les dirigeants du RC Lens étaient en négociations avancées avec Burnley pour le transfert d’Andy Diouf. Même si l’international espoirs français n’a pas confirmé pleinement les attentes placées en lui, un gros transfert était sur le point de voir le jour pour le plus grand bonheur des dirigeants lensois, Burnley ayant proposé 18 millions d’euros. Une somme acceptée par le board Sang et or, qui n’avait plus qu’à attendre l’accord entre le joueur et le club anglais. Selon L’Equipe, tous les feux étaient presque au vert, mais la donne a brutalement changé ces dernières heures.

Andy Diouf n'a pas aimé l'ultimatum de Burnley

Mercato : Andy Diouf à Burnley, ça coince https://t.co/PrSF0dtkna — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 2, 2025

Le quotidien national nous apprend que le transfert bloque en raison de l’ultimatum imposé à Andy Diouf par le club de Burnley afin d’accélérer la signature. Le joueur et son entourage n’ont pas aimé ce soudain coup de pression, à tel point que le transfert est à présent en stand-by. Tandis que Crystal Palace ou encore le RB Leipzig étaient à l’affût dans ce dossier, tout pourrait donc être relancé puisque contre toute attente, le milieu de terrain de 22 ans pourrait ne jamais rejoindre Burnley, promu en Premier League cette saison.

Un contre-temps qui risque d’agacer à Lens, car même si le club nordiste n’a pas le couteau sous la gorge financièrement grâce à ses nombreuses ventes de l’hiver dernier, on aimerait que Pierre Sage puisse se projeter le plus vite possible avec son groupe définitif. Et sauf surprise, Andy Diouf n’en fera pas partie. En ce sens, son départ est souhaité le plus rapidement possible.