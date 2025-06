Lens boucle une arrivée capitale pour 4 ME

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Bien décidé à renforcer sa défense, Lens avait fait du recrutement de Matthieu Udol une priorité. Le capitaine du FC Metz est sur le point de rejoindre les Sang et Or pour une somme proche de 4 millions d’euros.

L’effectif du RC Lens s’est nettement appauvri lors du mercato de janvier dernier avec les départs de Khusanov, Danso, Frankowski ou encore Samba. En prévision du passage devant la DNCG cet été, Joseph Oughourlian avait fait le choix assumé de boucler plusieurs ventes afin d’être plus serein lors du mercato estival. Avec le départ de Will Still et la signature de Pierre Sage, le club lensois a géré un premier dossier chaud. Place maintenant au mercato, avec la volonté pour le club nordiste de retrouver un peu d’ambition.

L’une des priorités du mercato était de renforcer la défense et dans cette optique, une arrivée désirée depuis un long moment est sur le point de se concrétiser. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, un accord est imminent entre le RC Lens et le FC Metz pour le transfert du capitaine messin Matthieu Udol. Le joueur est d’accord avec les Sang et Or depuis le mois de mai et attend depuis que le dossier trouve une issue positive, ce qui est sur le point d’être fait. Metz réclamait initialement 5 millions d’euros pour son latéral gauche de 29 ans, une somme sur laquelle Lens s’est presque aligné.

Matthieu Udol fonce au RC Lens

Le transfert devrait finalement se finaliser pour une somme proche de 4 millions d’euros et les deux parties sont « confiantes » pour boucler l’opération rapidement. Du côté messin, on regrettera forcément ce départ, encore plus au moment où le club remonte en Ligue 1 après avoir battu le Stade de Reims en barrages. Mais la volonté de Matthieu Udol était de découvrir autre chose, après avoir effectué toute sa carrière dans le club grenat. Pierre Sage peut en tout cas se féliciter de l’arrivée d’un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1, pour y avoir disputé 89 matchs en plus d’avoir joué 82 matchs en Ligue 2.