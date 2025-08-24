Lens a un énorme coup de coeur au Portugal

Dans : Lens.

Par Nathan Hanini

Le Racing club de Lens a connu du remue-ménage cet été sur le mercato. Quelques joueurs cadres ont quitté le bateau artésien. Avec l’arrivée de Pierre Sage sur le banc, les Sang et Or veulent relancer un cycle. Les méthodes restent les mêmes avec des jeunes profils ciblés. C’est le cas du jeune Elie.

Piégé sur sa pelouse face à l’Olympique Lyonnais, le Racing club de Lens va tenter de se relancer face au Havre ce dimanche. Les Sang et Or ont perdu cette semaine Andy Diouf. Symbole d’un mercato de mouvement, les Artésiens doivent relancer un nouveau cycle sous la houlette de Pierre Sage. L’ancien entraineur de l’OL a vu le départ de nombreux cadres cet été. Pour les remplacer, le club du Nord de la France cible des jeunes profils.

Le RC Lens à la lutte avec une autre équipe de Ligue 1

𝗘𝗫𝗖𝗟: #Torreense have rejected bids from #Raków, #LasPalmas and #Gent for #Elie. The club have now received two offers from France — #Lens and #Metz — with talks ongoing. #Benfica are also monitoring the situation as they consider a move. pic.twitter.com/c5Y24T8Eoa — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 24, 2025

Ce dimanche, le journaliste Lorenzo Lepore dévoile que le RC Les surveille de près la situation du jeune défenseur central de 21 ans, Elie. Le jeune ivoirien d’1,88 mètre évolue du côté de Torreense en deuxième division portugaise. Très courtisé en Europe, Elie a fait l’objet d’offres de plusieurs clubs depuis quelques semaines. Le club portugais a déjà coupé les négociations avec Las Palmas, Genk ou encore le club polonais de Rakow. Le RC Lens n’est pas le seul club français à suivre le défenseur central. Le FC Metz a également entamé les négociations avec la formation portugaise. Le journaliste explique que Benfica pourrait se joindre à la fête dans les prochains jours. Elie est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de Torreense et il est évalué à un million d’euros sur Transfermarkt. Le RC Lens va devoir accélérer pour s’offrir le joueur de 21 ans avant que la concurrence ne devienne trop féroce sur le marché.