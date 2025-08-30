Lens a recruté un véritable crack

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Pour sa première titularisation en Ligue 1 face au Stade Brestois, Mamadou Sangaré a rendu une copie très propre. De quoi lui attirer les louanges de Pierre Sage qui voit en lui des qualités rares.

Le 20 août dernier, le RC Lens officialisait l'arrivée de Mamadou Sangaré en provenance du Rapid Vienne. Un transfert qui a coûté 8 millions d'euros aux Lensois qui avaient bien besoin d'un milieu de terrain. A 23 ans, il aurait pu avoir un peu de mal à s'adapter au championnat de France de Ligue 1. Mais finalement, il n'en est rien. Entré en jeu à la 58e minute lors du déplacement au Havre, l'international malien s'est vite mis en jambes et a livré une jolie demi-heure de jeu. Titularisé face au Stade Brestois lors de la dernière journée (v. 3-1), il a impressionné par sa montée en puissance. De quoi lui permettre d'attirer les nombreuses louanges de la part de Pierre Sage, son entraineur.

Mamadou Sangaré, la recrue idéale du RC Lens

« Il est rentré dans l’équipe la semaine dernière pour pouvoir attaquer aujourd’hui (vendredi, ndlr) en tant que titulaire. Son match est d’un très bon niveau. J’avoue que je ne suis pas très surpris parce que c’est un joueur qu’on suivait depuis le début de l’été. Lorsque l’opportunité de le faire venir s’est présentée, on a accéléré les choses rapidement. C’est un joueur assez varié. Il a un profil efficace à la fois dans la récupération, mais aussi dans le fait de porter le jeu vers l’avant. Ce qui est rare aujourd’hui. On a plutôt l’un ou l’autre, lui, il a les deux », a déclaré l'entraineur du RC Lens après la belle victoire de son équipe sur la pelouse de Brest. Une première convaincante qui rassurera sans aucun doute la direction, laquelle a investi une jolie somme pour le recruter.