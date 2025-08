Le RC Lens accepte de vendre un international

Dans : Lens.

Par Nathan Hanini

Malgré quelques coups d’éclats en Ligue 1 il n'a pas convaincu. Anass Zaroury va quitter le RC Lens cet été. L’international marocain va rejoindre le club grec du Panathinaïkós en prêt. Une option d’achat a été fixée dont le prix n’a pas fuité.

Le Racing Club de Lens s’apprête à lancer un nouveau cycle la saison prochaine. Après une année sous Will Still, le club artésien a nommé Pierre Sage sur le banc après le départ de l'entraîneur belge. L’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais va donc mettre sa patte sur l’effectif nordiste. Cela a pour conséquence un départ, celui d’Anass Zaroury. L’international marocain (quatre sélections) a été recruté l’été dernier contre cinq millions d’euros. Mais le natif de Mechelen ne semble pas avoir convaincu le staff artésiens. Lors de l’exercice précèdent, Anass Zaroury a disputé 28 matchs de Ligue 1 pour deux buts et trois passes décisives.

Anass Zaroury est prêté du côté du Panathinaïkós

Ce samedi, Foot Mercato dévoile que le Marocain va donc quitter le RC Lens et rejoindre le Panathinaïkós. Le club grec a obtenu le prêt du joueur offensif avec une option d’achat. Le montant de cette dernière n’est pas encore connu. Anass Zaroury va donc tenter de se relancer du côté du club de première division grec. Le Panathinaïkós avait déjà accueilli un joueur offensif marocain de Ligue 1 la saison dernière en la personne d’Azzedine Ounahi.

De son côté, Anass Zaroury va, à 24 ans, découvrir un nouveau championnat. Révélé en Belgique, il s’était ensuite envolé du côté de l’Angleterre à Burnley à l’hiver 2024 avant de filer du côté du RC Lens l’été dernier. En contrat jusqu’en 2028 du côté du club artésien, le Marocain aura à cœur de se montrer pour espérer disputer la CAN à domicile cet hiver.