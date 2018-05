L2 : Passi futur coach de Lens ? C'est mal barré

Dans : Lens, Ligue 2.

Ces dernières heures, le nom de Franck Passi revient avec insistance du côté du Racing Club de Lens.

Sans club depuis son départ de Lille, celui qui avait été surnommé « El Local » à Marseille pourrait finalement se faire griller par Philippe Montanier. Selon les informations de 20 Minutes, l’ancien entraîneur du Stade Rennais est « tout proche » de s’engager à Lens.

« Rien n'est encore signé donc rebondissement possible. Quoi qu'il arrive, la décision du nouveau coach sera prise dans les 48 heures » précise François Launay, correspondant de 20 Minutes dans le Nord. Le suspense prendra donc rapidement fin et on saura qui de Franck Passi ou Philippe Montanier aura les faveurs de la direction lensoise…