L1 : Seko Fofana meilleur joueur africain de la saison

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Récompensé aux Trophées UNFP, Seko Fofana a également obtenu le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana enchaîne les récompenses. Présent dans l’équipe-type de la Ligue 1 aux Trophées UNFP, le capitaine des Sang et Or a obtenu le prix du meilleur joueur africain de la saison évoluant dans le championnat de France. En effet, Seko Fofana a obtenu la récompense du prix Marc-Vivien Foé. Le n°8 du RC Lens devance deux joueurs du Stade Rennais, à savoir Hamari Traoré et Nayef Aguerd, qui ont également réalisé une superbe saison en Bretagne. 56 % des votants, à savoir des anciens joueurs et des journalistes, rassemblés par RFI et France 24, ont placé Seko Fofana en tête des suffrages.