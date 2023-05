L1 : Lens champion de France, Kévin Diaz humilie le PSG

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le RC Lens a remporté un succès ô combien précieux face à Reims ce vendredi soir en Ligue 1. De quoi mettre en plus la pression sur le PSG.

Les hommes de Franck Haise vivent une saison remarquable en tout point. En plus d'un jeu attrayant, le RC Lens enchaîne les victoires. De quoi pointer à la deuxième place au soir de la 35e journée de Ligue 1, à seulement trois point du PSG, qui compte un match en plus à jouer contre Ajaccio. Les Sang et Or ne devront en revanche pas fléchir car l'OM n'est pas si loin et veut aussi tout tenter pour terminer à la place de dauphin. Pour certains, le RC Lens est une bouffée d'air frais pour la Ligue 1 et sera le champion des coeurs à la fin de la saison, à défaut de pouvoir remporter le titre sur le PSG. C'est en tout cas l'avis de Kévin Diaz.

Lens rassemble les Français contre... le PSG ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, indiquant que tout le monde pouvait se reconnaitre en regardant le RC Lens. « Dans le foot moderne, si les dirigeants ne comprennent pas que ce qu'on veut voir, c'est le RC Lens ou l'AZ Alkmaar.. Le RC Lens, c'est une équipe que tu as envie d'apprécier, tu as envie d'être supporter du RC Lens. C'est une équipe à taille humaine et qui donne tout sur le terrain. Quand elle a une injustice, elle va chercher la victoire. C'est beau pour notre football. Je ne dirai jamais que parce que Lens a des moyens limités, ils ne doivent pas être en coupe d'Europe. On s'en fout de ça. On veut les équipes qui méritent d'être là. L'OM mériterait aussi d'être là parce que ce n'était pas si facile pour Tudor de remplacer Sampaoli. Mais franchement... Lens devrait être champion de France. C'est le football que les gens aiment », a notamment indiqué Kévin Diaz, totalement sous le charme de l'équipe de Franck Haise. Malheureusement pour lui, le titre de champion de France devrait bien revenir au PSG, sauf improbable rebondissement.