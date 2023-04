L'OM aidé à Lens, Franck Haise s'énerve

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Lens a corrigé Monaco 3-0 après une prestation de haute volée sans temps mort ou presque. A la 30e minute, le match a été interrompu après l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters. De quoi agacer Franck Haise, conscient des possibles sanctions menaçant Lens.

Une soirée de fête au stade Bollaert pour le RC Lens. Dans un match crucial pour le podium, les Sang et Or ont régalé leur public avec une prestation complète et un succès 3-0 sur Monaco. Les supporters étaient aux anges et ont été peut-être trop enivré psychologiquement par cette soirée magique. A la 30e minute, ils ont craqué des fumigènes et lancé des feux d'artifice dans le ciel de Bollaert. Ils célébraient officiellement les 30 ans du groupe de supporters KSO. Mais, leur initiative n'a pas été appréciée du corps arbitral, lequel a arrêté temporairement la rencontre pour raisons de sécurité.

Les supporters lensois sanctionnés pour Lens-OM ?

Franck Haise n'a pas non plus goûté aux célébrations du kop. L'entraîneur lensois est apparu agacé au micro de Prime Vidéo après la rencontre. Ces incidents sont venus légèrement perturber la bonne lancée de ses hommes pendant le match. « Ça m’a énervé, ça je vous le confirme. Déjà, ça casse le rythme. On sait que ce sont des choses qui sont interdites. On peut faire une belle fête. Ils le savent très bien les supporters. Il ne faut pas confondre. En effet, ça m’a énervé », a t-il lâché au micro du diffuseur.

Le coup de gueule de Franck Haise contre les supporters lensois ! https://t.co/613uTPXoGq — Foot Mercato (@footmercato) April 22, 2023

Mais, plus que le rythme du match, ce sont d'éventuelles sanctions de la Ligue de Football Professionnel qui l'inquiètent. Celle-ci est sévère et sans pitié avec ce type de comportement de la part des supporters. Lens pourrait se voir sanctionner et peut-être priver d'une partie de son public pour le prochain match à domicile. Cela ne serait pas anodin puisque dans deux semaines Lens recevra l'OM dans un choc important pour la deuxième place. Un match suffisamment difficile pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues inutilement, Franck Haise le sait plus que n'importe qui d'autre.