L’Angleterre vient stopper Lens dans son élan

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Après un brillant début de saison, le Racing Club de Lens pourrait être perturbé par des rumeurs venues d’Angleterre. La presse britannique évoque un intérêt de Brighton pour l’entraîneur Franck Haise, considéré comme un potentiel successeur de Graham Potter, nouveau manager de Chelsea.

Peu après la fermeture du mercato, Chelsea vient chambouler le marché des entraîneurs. Les Blues viennent de nommer Graham Potter suite au licenciement de Thomas Tuchel. C’est donc à Brighton de remplacer son coach dans des conditions plutôt favorables grâce au report de son match du week-end, suivi d’une pause dans le calendrier. « On travaille sur notre liste, a confié le directeur général Paul Barber au Guardian. On n'est pas pressés. »

Haise dans la short list

« L'une des bonnes nouvelles dans notre situation, c'est la trêve internationale qui nous donne un peu plus de temps après six ou sept matchs dans la saison, s’est réjoui le dirigeant. C'est un petit avantage, mais cela ne veut pas dire que nous allons ralentir. Cela signifie juste qu'on travaillera dur et qu'on suivra le processus. » Dans ses recherches, Brighton aurait établi une short list avec les noms de Roberto De Zerbi, libre après son départ du Shakhtar Donetsk cet été, du Norvégien Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt) et de Franck Haise !

L’excellent début de saison du Racing Club de Lens a visiblement attiré l’attention outre-Manche. Reste à savoir si le pensionnaire de Premier League saura convaincre le Français. Le championnat anglais en fait rêver plus d'un, et pas seulement pour les salaires confortables. Mais le coach lensois confiait récemment à RTL son bonheur chez les Sang et Or. « Je suis épanoui, je suis dans un super club, lâchait le technicien le mois dernier. Quand vous jouez à Bollaert, c'est une chose exceptionnelle, magnifique. Mais quand vous entraînez à Bollaert et que ça fonctionne, c'est top. »

📊 Avec cette 4⃣e victoire à domicile de la saison, Franck Haise possède la meilleure moyenne de points de l'histoire du club en @Ligue1UberEats 🏅



Un chiffre à découvrir dans les #StatsDuMatch de #RCLESTAC 👇#FierDEtreLensois pic.twitter.com/bkWY7F5qah — Racing Club de Lens (@RCLens) September 12, 2022

« Je vis toujours de supers moments, je ne pensais pas en vivre autant. Quand on fait ce métier, bien sûr, c'est pour gagner des matchs. Mais c'est aussi pour les émotions. Et les émotions c'est le terrain, c'est Bollaert, c'est 40 000 spectateurs, et c'est aussi des émotions parfois plus intimes avec les joueurs. L'humain est au moins aussi important que la tactique, ça c'est sûr. Je pense même plus. Et c'est juste pour ça que je fais ce métier », expliquait Franck Haise, qui avait prolongé jusqu’en 2025 en mai dernier.