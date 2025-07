Il part au clash et ça marche, Lens jubile

Dans : Lens.

Lens négocie depuis plusieurs semaines la venue de Matthieu Udol. Mais après s’être heurtés au refus catégorique du promu, les Sang et Or peuvent enfin être optimistes sur la signature du capitaine messin.

Sérieusement affaibli par les départs de Samba, Danso, Khusanov, Frankowski ou plus récemment Medina, l’effectif du Racing Club de Lens a besoin de renforts. Ce n’est pas Pierre Sage qui va dire le contraire, l’ex-entraîneur de l’OL ayant déjà réclamé plusieurs recrues à ses dirigeants en ce début de mercato estival. Lens a cruellement besoin d’un avant-centre mais va aussi devoir remplumer sa défense, alors que Juma Bah a pris la direction de Nice malgré l’intérêt des Nordistes pour renouveler son prêt.

Dans ce secteur de jeu, Lens courtise Matthieu Udol depuis de longues semaines. Le latéral gauche et capitaine du FC Metz a grandement contribué à la remontée de son équipe en Ligue 1 et, après y avoir passé toute sa carrière, a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait partir à Lens. Metz a dans un premier temps essayé de retenir son joueur coûte que coûte mais le forcing de Matthieu Udol pour partir a de fortes chances de payer. Selon les informations de Foot Mercato, les discussions entre les deux clubs ont repris et le rapprochement est « sérieux » à tel point qu’un accord est à présent espéré par les dirigeants lensois.

L’optimisme est de mise même si pour l’heure, rien n’est encore fait et Metz se montre toujours intransigeant sur ses exigences initiales quant au prix du transfert. Reste que le dialogue a été renoué et l’espoir est de retour dans le camp du RC Lens et de Matthieu Udol pour aboutir à une issue heureuse dans ce dossier. Metz s’apprête donc à perdre son capitaine, présent au club depuis l’âge de 10 ans et qui a largement contribué à la remontée en Ligue 1 des Grenats.