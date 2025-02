Frankowski quitte Lens, 10ME tombe dans les caisses

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver est fermé depuis une semaine en France, mais le RC Lens continue à remplir ses caisses. Przemyslaw Frankowski est parti ce lundi du Nord pour rejoindre le championnat de Turquie où le marché des transferts n'est pas terminé.

Le comptable lensois doit se frotter les mains après un incroyable mercato d'hiver qui va voir les Sang et Or encaisser au total pas loin de 70 millions d'euros. Ce lundi, les dirigeants lensois ont effet trouvé un accord avec Galatasaray, qui va débourser 10 millions d'euros pour s'attacher les services de Przemyslaw Frankowski, le défenseur international polonais que le club souhaitait pourtant conserver. Frankowski a fait le forcing pour rejoindre Galatasaray, dès qu'il a eu connaissance de l'offre du club stambouliote, et finalement il a eu gain de cause et va être prêté avec une option d'achat obligatoire.

🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Przemysław Frankowski’den, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var 👇 pic.twitter.com/Njr64SNdIm — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025

Une fois l'accord entre Lens et le club turc scellé, le joueur de 29 ans, recruté par le RC Lens en 2021 en provenance de Chicago, a embarqué à bord d'un avion arrivé de Turquie. Galatasaray a évidemment confirmé la nouvelle, le défenseur devant passer mardi sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. Une nouvelle qui fait forcément bondir les supporters des Sang et Or qui estiment que la direction du club a tourné le dos à toutes ses ambitions sportives pour remplir les caisses du RC Lens.