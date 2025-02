Frankowski force son départ de Lens ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après avoir perdu Kevin Danso et Abdukodir Khusanov lors du mercato hivernal, le RC Lens pourrait voir Przemysław Frankowski filer en Turquie.

Le mercato a officiellement fermé ses portes en France, mais il reste ouvert dans certains pays. C’est notamment le cas de la Turquie, où Galatasaray remue ciel et terre pour trouver un latéral droit. Les dirigeants stambouliotes ont toqué à la porte de l’OL pour Clinton Mata ainsi que pour Ainsley Maitland-Niles, mais ces deux pistes n’ont pas abouti pour le moment. Galatasaray a ainsi pris la décision de jeter toutes ses forces dans la bataille pour s’offrir Przemysław Frankowski en provenance du RC Lens. Plus tôt dans la journée, Foot Mercato affirmait que le club nordiste avait refusé d’un revers la main la première proposition des autres Sang et Or.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #OGCNRCL 🟢⚫️



Le coach Will Still a convoqué 2⃣0️⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 pour le déplacement à Nice, demain, en @Ligue1.



🆕 Première apparition pour le défenseur Nidal Celik. #FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) February 7, 2025

Le latéral polonais n’est pas à vendre et après s’être séparé de Danso et de Khusanov, Lens ne souhaite pas encore affaiblir son secteur défensif. Mais le joueur ne l’entend pas de cette oreille et fait actuellement le forcing pour quitter le Nord de la France, selon les informations du journaliste turc Ertan Süzgün. Ce dernier l’affirme, Frankowski a demandé aux dirigeants du RC Lens d’accepter l’offre de Galatasaray afin de quitter le club en ce mois de février. Certaines de ses story laissent d’ailleurs penser que le numéro 29 du RC Lens est dans l’avion en direction de la Turquie. Indice supplémentaire quant à un potentiel départ, Frankowski ne fait pas partie du groupe lensois pour le déplacement à Nice samedi. Reste maintenant à voir si les dirigeants des Sang et Or vont finir par craquer et si oui, à quel prix.