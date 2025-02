Frankowski fait grève, bras de fer à Lens ‍!

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle entre le RC Lens et son latéral droit polonais Przemysław Frankowski, lequel refuse de s’entraîner et de jouer afin de forcer son départ vers Galatasaray, qui le courtise lors de ce mercato.

Absent du groupe lensois qui s’est déplacé à Nice samedi, Przemysław Frankowski n’était pas blessé. En négociations avancées avec Galatasaray, l’international polonais fait le forcing depuis plusieurs jours pour rejoindre le club turc, qui cherche un latéral droit et qui a multiplié les pistes en Ligue 1 (Maitland-Niles, Mata). D’après les dernières révélations de Foot Mercato, le torchon brûle à présent entre le Racing Club de Lens et son défenseur de 29 ans puisque Przemysław Frankowski est « parti au bras de fer » pour quitter les Sang et Or au point de faire grève en refusant de s’entraîner et de jouer.

Un énorme clash qui va accoucher d’un divorce désormais inévitable entre les deux parties d’après le média, qui explique que sauf énorme retournement de situation, Frankowski va bel et bien s’engager à Galatasaray dans les heures à venir. Un prêt avec une option d’achat obligatoire à hauteur de 10 millions d’euros est évoqué pour le défenseur polonais, que le RC Lens a tenté de retenir par tous les moyens… en vain. Après avoir déjà perdu Khusanov, Samba et Danso lors du mercato hivernal, Will Still s’apprête donc à voir filer un autre titulaire, la faute au marché turc, lequel est toujours ouvert en ce début du mois de février. Un sacré coup dur pour Lens, où Florian Sotoca pourrait donc terminer la saison en tant que piston droit, son poste face à Nice samedi mais assurément pas celui où il est le meilleur.