Frank Haise prolonge à Lens jusqu'en 2025

Septième du Championnat de Ligue 1, après une belle saison, le RC Lens a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur, Frank Haise.

En fin de contrat du côté de Lens, Frank Haise sera sur le banc du club nordiste jusqu'en 2025, ce dont il s'est réjoui. « Cette prolongation va au-delà d’une signature, c’est la poursuite d’une aventure sportive et humaine dans laquelle je m’épanouis. Je remercie les dirigeants du Racing pour leur confiance totale et constante. J’adresse toutes mes pensées à l’ensemble de mon staff qui accomplit un travail tout simplement remarquable. Je n’oublie pas les joueurs avec lesquels nous évoluons en osmose. Enfin, j’ai forcément un mot pour les supporters. Le football est un sport, une passion, un vecteur d’émotions. Je mesure la chance de pouvoir les partager avec ce formidable public sang et or chaque week-end. Je ressens l’énergie de toute une région et vais continuer à mettre la mienne au service du projet lensois », a confié le technicien du RC Lens.