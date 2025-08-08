Florian Thauvin signe trois ans à Lens (off)

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Comme attendu depuis plusieurs jours, Florian Thauvin s’est officiellement engagé au RC Lens. Le club nordiste a confirmé la signature de l’ex-attaquant de l’OM pour les trois prochaines années, soit jusqu’en juin 2028.

« On accueille Florian (Thauvin) avec un immense plaisir et une certaine fierté, celle de voir un champion du monde nous rejoindre. Je pense que l’accueil incroyable qui lui a été réservé par le peuple lensois confirme ce sentiment. Avec plus de 250 matchs en Ligue 1, Florian est une valeur sûre de notre championnat. Sa capacité à éliminer, à marquer dans toutes les positions et à faire briller ses coéquipiers sera importante pour l’équipe. Son expérience et son rôle de capitaine à l’Udinese font également de lui un leader. Voir un joueur de cette qualité et avec ce statut d’international français adhérer à notre projet est très positif. Florian était déterminé à venir au Racing et je veux le remercier pour sa confiance. Au cours de sa carrière, il a évolué dans des ambiances populaires et je suis persuadé qu’il va se régaler dans la chaleur de Bollaert » a réagi sur le site officiel du RC Lens le directeur sportif du club Jean-Louis Leca.