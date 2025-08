Florian Thauvin arrive à Lens, accord total ‍!

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Évoqué proche d'un départ au RC Lens depuis plusieurs jours, Florian Thauvin va définitivement faire ses valises en direction de l'Artois. Un accord total a été trouvé avec l'Udinese et il est attendu ce mardi dans le Nord.

Et de trois. Après les signatures de Paul Pogba à l'AS Monaco et d'Olivier Giroud au LOSC, la Ligue 1 s'apprête à accueillir un troisième champion du monde 2018. Cette fois, c'en est un qui connait particulièrement bien le championnat de France. Annoncé proche d'un retour en France via un transfert au RC Lens depuis plusieurs jours, Florian Thauvin est au cœur de l'actualité des Sang et Or. Et si la Gazzetta dello Sport révélait plus tôt dans la journée que l'Udinese ne comptait pas laisser partir son gaucher capitaine, il n'en est finalement rien. Et Thauvin est même attendu dans les prochaines à Lens.

Florian Thauvin de retour en Ligue 1

🚨 EXCL #RCLens 🔴🟡



💥 accord TOTAL trouvé entre Lens et l’Udinese pour Florian Thauvin



💰Montant du deal : 6 M€ contrat jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣



✈️joueur attendu à Lens dans la soirée



🔥Calientehttps://t.co/0bbPAC3Ufb https://t.co/Hcx7vygeJy pic.twitter.com/BJzR28GuqJ — Sébastien Denis (@sebnonda) August 5, 2025

En effet, selon les informations de L'Equipe un accord total a été trouvé pour le transfert de Florian Thauvin au RC Lens. Le média francophone indique que la direction sportive des Sang et Or est enfin parvenue à trouver un accord avec l'écurie italienne de l'Udinese pour un deal d'un montant de 6 millions d'euros. C'était la dernière pièce du puzzle qu'il manquait afin d'aller au bout du dossier. Le champion du monde 2018, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, avait pourtant prévu de rester au sein du club pour lequel il officiait depuis 2023, mais le projet sportif que Jean-Louis Leca lui a proposé l'a largement convaincu de faire son grand retour en France. Un accord avec le joueur avait donc déjà été trouvé au préalable.

On apprend d'ailleurs que Florian Thauvin touchera un salaire annuel de 2 millions d'euros, soit un peu moins qu'à l'Udinese, mais suffisamment pour faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif du RC Lens. Pour lui, le retour en Ligue 1 est une réalité qui le rassure, alors qu'il a longtemps fait des appels du pied aux écuries françaises au moment de partir du Mexique. A 32 ans, il aura de quoi apporter son expérience, sa polyvalence et sa qualité technique pour renforcer un effectif lensois qui en aura besoin.