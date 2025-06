Coup de coeur à Lens, la Premier League pose 23ME

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu plusieurs joueurs à forte valeur marchande l’hiver dernier, Lens pourrait de nouveau remplir ses caisses cet été. Avec le défenseur Facundo Medina, convoité par l’OM… mais pas uniquement.

Très agité l’hiver dernier avec les départs de Samba, Khusanov, Danso ou encore Frankowski, le mercato pourrait encore être animé au RC Lens cet été. Les Sang et Or ont fait venir Pierre Sage, ce qui ne signifie pas pour autant que tous les meilleurs joueurs vont maintenant rester. Le club nordiste reste confronté à une implacable réalité économique et ne sera pas en mesure de refuser des grosses offres pour certains joueurs. Facundo Medina est par exemple courtisé par l’OM, mais le défenseur argentin n’est pas le seul susceptible à faire l’objet d’une belle proposition financière dans les semaines à venir.

Andy Diouf dans le viseur de Crystal Palace

🚨 BREAKING: Crystal Palace have made an inquiry for Lens midfield dynamo Andy Diouf as they wait for bids to take their stars.



Palace are on red alert for clubs coming in for Adam Wharton.



Lens would look for £20 million plus for Diouf.@reluctantnicko pic.twitter.com/I3mMzF3tOH — Palace Report (@PalaceReport) June 22, 2025

Et pour cause, le compte journaliste spécialisé Alan Nixon affirme que Crystal Palace est de plus en plus chaud sur Andy Diouf. L’international espoirs français a fait preuve d’irrégularité depuis son arrivée à Lens en provenance de Bâle pour 14 millions d’euros il y a deux ans. Mais son potentiel reste énorme, et la Premier League n’en doute pas une seconde. La preuve, les Eagles, qui disputeront l’Europa League la saison prochaine, envisagent d’offrir 23 millions d’euros à Lens pour le transfert du joueur né à Neuilly-sur-Seine.

Même s'il entre dans les plans de Pierre Sage pour la saison à venir, Andy Diouf risque donc de quitter les Sang et Or. Sauf si le club nordiste frappe très fort en montrant les muscles et en refusant une telle proposition. Du côté anglais, la volonté est en tout cas de finaliser ce dossier au plus vite, avant qu’une potentielle concurrence débarque, ce qui pourrait faire flamber les prix.