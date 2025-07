Amical ‍: Lens dompte les Wolves en Angleterre

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

A Walsall, le RC Lens a poursuivi une préparation estivale sérieuse et victorieuse. Les Sang et Or ont nettement dominé Wolverhampton 3-1. Les buts survenaient en seconde période grâce à Wesley Said et Deiver Machado deux fois. L'ancien parisien Gonçalo Guedes réduisait le score pour les Wolves. Lens s'offre un nouveau succès après Dunkerque (5-1) et Metz (2-1). Seul un match nul contre le Standard de Liège 2-2 est venu perturber les hommes de Pierre Sage cet été.