AJA ‍: Sinayoko à Lens, accord total

Par Corentin Facy

Egalement ciblé par l’OGC Nice, Lassine Sinayoko va prendre la direction du RC Lens. Un accord total a été trouvé entre l’AJ Auxerre et les Sang et Or pour le transfert de l’attaquant malien de 25 ans. Lens va débourser 6,5 millions d’euros plus 1,5 millions d’euros de bonus pour recruter le joueur de l’AJA, buteur contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1. Selon Foot Mercato, l’officialisation est attendue en début de semaine prochaine et sauf grosse surprise, Sinayoko disputera son dernier match avec Auxerre ce samedi (19 heures) sur la pelouse de Nice.