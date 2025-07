20 ME pour El Aynaoui, Lens envoie balader la Roma

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Homme fort du RC Lens la saison dernière, Neil El Aynaoui a tapé dans l’oeil de l’AS Roma, qui a offert 20 millions d’euros aux Sang et Or pour recruter l’international espoirs marocain cet été.

Après avoir perdu Samba, Danso, Khusanov et Frankowski l’hiver dernier puis Medina cet été, le RC Lens va-t-il devoir faire le deuil de Neil El Aynaoui ? Tout fraichement nommé à la tête des Sang et Or, Pierre Sage compte sur son milieu de terrain marocain de 24 ans pour la saison à venir. Mais rien ne dit que l’ancien joueur de l’AS Nancy-Lorraine sera toujours Lensois à la reprise du championnat dans un peu plus d’un mois. Et pour cause, Relevo et Fabrizio Romano révèlent conjointement que l’AS Roma est officiellement passée à l’offensive pour tenter de recruter le milieu de terrain originaire de Nancy.

Esclusiva. La Roma è su Neil El Aynaoui, centrocampista 2001 del Lens.



Il club giallorosso ha già presentato una prima offerta ufficiale (intorno ai 20m€) ma al momento c’è distanza tra le parti.



I contatti proseguiranno nei prossimi giorni. pic.twitter.com/qDpFjqg6Lr — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 7, 2025

Et le club de la Louve ne fait pas dans le détail pour tenter de boucler l’opération au plus vite puisqu’une offre de 20 millions d’euros a déjà été transmise au Racing Club de Lens. Une proposition qui pourrait faire mouche pour un joueur à qui il ne reste plus que deux ans de contrat, mais après avoir vendu à tours de bras ces derniers mois, le club lensois a cette fois l’intention de faire de la résistance. Le journaliste Matteo Moretto nous apprend que pour l’heure, les positions des deux clubs sont encore éloignées, Lens réclamant à priori une somme bien plus importante pour accepter de vendre Neil El Aynaoui cet été.

Lens dit non aux 20 ME de la Roma

Il faut dire qu’après la vague de départ connue par le club nordiste depuis janvier dernier, l’international espoirs marocain est devenu un véritable taulier. Son excellente saison 2024-2025 avec 8 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 a renforcé son statut au sein du vestiaire et il est clair que Pierre Sage souhaite en faire un joueur clé de son dispositif tactique. Pour rafler la mise et s’offrir Neil El Aynaoui, l’AS Roma va donc devoir revenir avec une offre largement plus haute dans les jours à venir. Lens finira-t-il par craquer ? L’ex-entraîneur de l’OL croise les doigts pour que son club résiste et conserve un joueur au potentiel encore énorme.