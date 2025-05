20 buts cette saison, Lens tente un gros coup

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

L’hiver a été terrible pour Will Still, avec les départs de plusieurs cadres. L’entraîneur du RC Lens espère que l'ambition des Sang et Or sera revue à la hausse cet été avec la venue d’un nouvel attaquant.

Huitième de Ligue 1 avant la 33e journée, le RC Lens réalise une saison honorable. Will Still regrettera sans doute que le mercato hivernal ait plombé la seconde partie de saison de son équipe, avec les départs au mois de janvier de Samba, Khusanov, Danso ou encore Frankowski. Mais sur le plan économique, tous ces transferts étaient nécessaires afin de passer la DNCG sans encombre cet été, et préparer la saison 2025-2026 dans la sérénité. L’entraîneur du RC Lens, qui a récemment reçu les louanges de son patron Joseph Oughourlian, espère maintenant que son club retrouvera de l’ambition dans le cadre du projet mercato.

🇧🇪 Directeur sportif du club artésien, Diego J. Lopez a été aperçu à Saint-Trond pour assister à la rencontre contre le Beerschot, dimanche dernier. Sa présence pourrait être lié à une curiosité pour Adriano Bertaccini, auteur de 20 buts cette saison en… pic.twitter.com/cnlcYVkHxj — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 9, 2025

Le coach lensois rêve notamment de voir débarquer du renfort dans le secteur offensif. Il pourrait être entendu puisque selon les informations de Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Sports, le directeur sportif lensois Diego Lopez s’est récemment rendu en Belgique pour assister au match de Saint-Trond contre le Beerschot afin d’observer de près Adriano Bertaccini. Sous contrat avec son club jusqu’en juin 2027, l’attaquant belge a un profil qui devrait plaire aux supporters du Racing.

Lens très chaud sur Adriano Bertaccini

A seulement 24 ans, Bertaccini sort d’une saison très aboutie en Belgique avec 20 buts et 4 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont visiblement convaincu le RC Lens de se déplacer pour le voir de plus près, et pourquoi pas entamer des négociations avec Saint-Trond pour son transfert. Reste maintenant à voir si ce dossier pourra aboutir, pour le plus grand bonheur de Will Still, qui sait que la saison de son club aurait sans doute été différente avec un véritable tueur au poste de numéro neuf. Ce qui n’a pas été le cas, raison pour laquelle l’achat d’un avant-centre a été défini comme la priorité absolue des dirigeants de Lens cet été.